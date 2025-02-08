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В зоне СВО погибли два участника убийства рязанского бизнесмена Алексея Громова
Речь идет об Андрее Виноградове и Игоре Петрове.

Два фигуранта дела об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова погибли на СВО. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщила «КП-Рязань» со ссылкой на два источника.

Речь идет об Андрее Виноградове и Игоре Петрове. Первый признал вину в подстрекательстве и пособничестве, а также в незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия. Отмечается, что он надоумил знакомых пойти на убийство предпринимателя ради денег. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Игоря Петрова осудили на 13 лет за пособничество.

Как указано в публикации, еще один соучастник убийства — Роман Милюхин, после истечения контракта вернулся с ранениями. Отмечается, что с него сняли судимость.

Исполнитель убийства Самвел Хачатуров, по данным «КП-Рязань», продолжает отбывать 14-летнее наказание, а вину Александра Рогачева в организации заказного убийства два суда присяжных признали недоказанной.

Напомним, бизнесмена Алексея Громова убили осенью 2019 года.

Фото: «КП-Рязань»