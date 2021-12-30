Присяжные оправдали обвиняемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова

Судебный процесс прошел в Рязанском гарнизонном военном суде в среду, 29 декабря. На скамье подсудимых находились бывший партнер Громова по бизнесу Александр Рогачев и Игорь Петров. Рогачев и являлся предполагаемым заказчиком, а Петров — соучастник.

Присяжные оправдали обвиняемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила « Новая газета ».

Судебный процесс прошел в Рязанском гарнизонном военном суде в среду, 29 декабря. На скамье подсудимых находились бывший партнер Громова по бизнесу Александр Рогачев и Игорь Петров. Рогачев и являлся предполагаемым заказчиком, а Петров — соучастник.

Суд присяжных признал Рогачева невиновным. Его освободили из-под стражи в зале суда. А Петрова признали виновным. Суд по новому делу состоится 11 января.

Прокуратура намерена обжаловать решение присяжных.

Напомним Алексея Громова убили в сентябре 2019 года. Злоумышленники остановили машину потерпевшего, после чего Хачатуров выстрелил в Громова несколько раз. Бизнесмен скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подсудимые уничтожили знаки автомобиля, номера кузова и двигателя.