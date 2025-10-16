Оправданного по делу об убийстве рязанского бизнесмена будут судить в третий раз

В четверг, 16 октября, Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор предпринимателю Александру Рогачеву, который обвиняется в организации заказного убийства своего бывшего компаньона Алексея Громова. Как сообщает КП-Рязань, кассационная инстанция признала решение апелляционного суда недействительным и направила дело на новое судебное рассмотрение.

По словам источника в правоохранительных органах, процесс начнется заново: «Всё пойдет по третьему кругу: набор присяжных заседателей, судебное следствие, вердикт — всё по новой».

Напомним, убийство Алексея Громова произошло 26 сентября 2019 года на автодороге Спасск-Рязанский — село Фатьяновка. Предприниматель был застрелен, получив множественные ранения, от которых скончался на месте.

Четыре участника преступления, включая пособников и исполнителя, уже были осуждены и получили реальные сроки. Два из них погибли во время службы в зоне СВО, один вернулся с ранениями, а судимость с него была снята. Непосредственный исполнитель убийства продолжает отбывать наказание.

Александр Рогачев на протяжении всего процесса не признавал своей вины. Суд присяжных оправдал его дважды — в декабре 2021 года и в декабре 2024. Однако Верховный суд отменил последнее решение, отправив дело на повторное рассмотрение.

