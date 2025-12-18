В Рязани осужденный бизнесмен по делу о коммунальной технике подал иск к Грекову

Истцом является Евгений Алексеев, которому ранее вынесли приговор по делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники. На момент преступления он занимал должность генерального директора петербургской фирмы-поставщика ООО «ФГК». Третьими лицами выступают другие осужденные по делу о мошенничестве: бывший начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров.

К бывшему вице-губернатору Игорю Грекову и бывшему советнику Владимиру Арцыбашеву подал иск осужденный по делу о мошенничестве Евгений Алексеев. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Советского районного суда.

В пресс-службе суда РЗН. Инфо объяснили, что дело пока не приняли к производству. Иск зарегистрировали, а материалы передали судье.

Суть гражданского иска не раскрывается.

Ранее суд Рязани признал виновными Евгения Алексеева, Юрия Фурфурака и Артура Сидорова в хищении 15,7 миллионов рублей при закупке коммунальной техники. Позже приговор обжаловали.

Областной суд оставил наказание силе.

Напомним, бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова признали виновным в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах.

В мае 2025 году ему вынесли приговор и назначили 17 лет колонии строгого режима.

Кроме того, Греков лишен права занимать должности с функцией 12 лет. Общая сумма штрафов — 400 миллионов рублей.

