5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автомобилей

Европейская программа оценки безопасности новых автомобилей Euro NCAP подвела итоги 2025 года, который стал рекордным по количеству протестированных машин. Гибридные и электромобили в среднем продемонстрировали более высокий уровень безопасности, чем модели с бензиновыми двигателями.

Среди гибридов кроссовер EXEED EXLANTIX ET и купе EXEED EXLANTIX ES получили высшую оценку — 5 звезд европейской организации по оценке безопасности автомобилей Euro NCAP.

Для определения лучших автомобилей в своем классе рассчитывается средневзвешенная сумма баллов по четырем направлениям защиты пассажиров и участников дорожного движения. EXEED EXLANTIX ES и ET получили высший балл по всем критериям тестирования, в том числе, впечатляющую оценку в 90% по показателю защиты взрослых пассажиров. Созданные на глобальной высокопроизводительной электрической платформе E0X, эти гибриды обладают сверхнадежной конструкцией кузова, на 88% состоящего из высокопрочной стали. Что в сочетании с защищённой тяговой батареей и полным наборов ассистентов вождения ADAS гарантирует высокий уровень безопасности EXEED EXLANTIX.

В 2026 году Euro NCAP анонсировала масштабную реформу системы оценки безопасности автомобилей. Добавится четыре новые критерии, в том числе: работа электронных ассистентов водителя, систем предотвращения столкновений, безопасности после столкновения и более детализированная защита кабины.

Кроссовер EXEED EXLANTIX ET доступен для тест-драйв в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной.