В Рязани вынесли приговор по делу о хищении 15 млн при закупке коммунальной техники

Всех подсудимых признали виновными. Гендиру петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву назначили наказание в 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима. Также присужден штраф 500 тысяч рублей. Сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в тюрьме общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей. На оплату взыскания заберут часть денег из 23 миллионов, найденных при обыске, остальные средства вернут законному владельцу. Экс-начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима. Штраф назначен в размере 400 тысяч рублей.

В Железнодорожном районном суде Рязани вынесли приговор бывшему начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку и другим фигурантам уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники. Корреспондент РЗН. Инфо была в зале суда в понедельник, 14 июля.

Всех подсудимых признали виновными.

Гендиру петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву назначили наказание в 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима. Также присужден штраф 500 тысяч рублей.

Сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров получил 3 года 6 месяцев лишения свободы в тюрьме общего режима, со штрафом 500 тысяч рублей. На оплату взыскания заберут часть денег из 23 миллионов, найденных при обыске, остальные средства вернут законному владельцу.

Экс-начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима. Штраф назначен в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, фигурантов уголовного дела экс-начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака, генерального директора петербургской компании ООО «ФГК» Евгения Алексеева и сотрудника производителя специальной техники «Меркатор Холдинг» Артура Сидорова обвиняли в хищении 15,7 миллионов рублей при закупке коммунальной техники для Рязани.

Всех фигурантов арестовали в зале суда. Приговор может быть обжалован.

После оглашения у супруги одного из осужденных случилась истерика. Сотрудники суда предлагали вызвать скорую, но та отказалась.

Подробнее о задержании и суде можно прочитать в сюжете.