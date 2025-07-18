В Рязани обжаловали приговор по делу о хищении при закупке коммунальной техники

Две апелляционные жалобы на не вступивший в силу судебный акт подали адвокаты осужденных. Напомним, ранее по уголовному делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники вынесли приговор. Всех подсудимых признали виновными. Бывшему начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима, генеральному директору петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву — 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима, сотруднику фирмы-производителя коммунальной техники Артуру Сидорову — 3 года 6 месяцев лишения свободы в тюрьме общего режима. Кроме того, все фигуранты должны выплатить штрафы.

Приговор по делу о хищении 15 миллионов рублей при закупке коммунальной техники обжаловали. Соответствующая информация содержится в карточке дела на сайте Железнодорожного районного суда.

Две апелляционные жалобы на не вступивший в силу судебный акт подали адвокаты осужденных.

Напомним, ранее по уголовному делу о мошенничестве при закупке коммунальной техники вынесли приговор. Всех подсудимых признали виновными.

Бывшему начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку назначили 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима, генеральному директору петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву — 4 года лишения свободы в тюрьме общего режима, сотруднику фирмы-производителя коммунальной техники Артуру Сидорову — 3 года 6 месяцев лишения свободы в тюрьме общего режима.

Кроме того, все фигуранты должны выплатить штрафы.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.