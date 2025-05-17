Бывший вице-губернатор Греков полностью признал вину

Отмечается, что Греков, признанный виновным в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах, в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, вину признал, в содеянном раскаялся. Напомним, в пятницу, 16 мая, бывшему вице-губернатору Рязанской области вынесли приговор. Ему дали 17 лет строгого режима. 12 лет Греков не сможет занимать административные должности. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 миллионов. Греков и его адвокат отказались от комментария по приговору.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков полностью признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда в соцсетях.

Отмечается, что Греков, признанный виновным в шести эпизодах получения взяток и одном эпизоде мошенничества в особо крупных размерах, в судебном заседании согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме, вину признал, в содеянном раскаялся.

Напомним, в пятницу, 16 мая, бывшему вице-губернатору Рязанской области вынесли приговор. Ему дали 17 лет строгого режима. 12 лет Греков не сможет занимать административные должности. Кроме того, ему назначили штраф в размере 400 миллионов.

Греков и его адвокат отказались от комментария по приговору.

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова уточнила сумму взяток по шести эпизодам.

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