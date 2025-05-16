Бывшему вице-губернатору Грекову вынесли приговор

Перед оглашением приговора, журналисты фотографировали подсудимого. Аквариум давал блики. На это Греков сказал, что «пользоваться надо российскими телефонами, они не дают блики, ведь вообще не фотографируют». Грекова признали виновным. В общей сложности ему назначили 17 лет тюрьмы строгого режима. Кроме того, лишение права занимать должности с функцией на срок 12 лет. Общая сумма штрафов, присужденных Грекову — 400 миллионов рублей. Также с Игоря Грекова взыскали пять миллионов рублей в счет правительства Рязанской области. В этой части приговора фигурирует и Арцыбашев.

Бывшего вице-губернатору Игорю Грекову вынесли приговор. Ему дали 17 лет тюрьмы строгого режима, сообщила корреспондент РЗН. инфо из зала Советского районного суда.

Перед оглашением приговора журналисты фотографировали подсудимого. «Аквариум» давал блики. На это Греков сказал, что «пользоваться надо российскими телефонами, они не дают блики, ведь вообще не фотографируют».

Грекова признали виновным. В общей сложности ему назначили 17 лет тюрьмы строгого режима. Кроме того, лишение права занимать должности с функцией на срок 12 лет.

Общая сумма штрафов, присужденных Грекову — 400 миллионов рублей. Также с Игоря Грекова взыскали пять миллионов рублей в счет правительства Рязанской области. В этой части приговора фигурирует и Арцыбашев.

Кроме того, у Грекова арестовали имущество: дом, квартиру, трость. Другое имущество судья перечислять не стал.

С 13 июля 2023 года день в СИЗО засчитался за день содержания в тюрьме.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, бывший вице-губернатор Игорь Греков — фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве.

Он находится под стражей с 2023 года, большую часть времени провел в Москве. Грекова обвинили в получении взяток от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставки медоборудования для больниц Рязанской области.

В начале марта 2025 года дело вернули в Рязань. На суде по продлению меры пресечения, где подсудимому продлили ее на шесть месяцев, выяснилось, что Греков — действующий военнослужащий. Из-за этого суд закрыли. В закрытом и ускоренном режиме дело рассмотрели за два месяца — экс-чиновник заключил сделку со следствием.

Сам бывший вице-губернатор присутствовал на заседании по ВКС. Его адвокат заявлял журналистам, что обвиняемый был в зоне СВО и «отмыл все кровью». По сведениям защитника, Греков был дважды контужен при выполнении служебного долга.

Его также должны были допросить в качестве свидетеля на заседании по другому уголовному делу — о мошенничестве в закупке коммунальной техники для города. При допросе выяснилось, что он потерял память из-за контузии. Греков не узнал одного из фигурантов дела, своего подчиненного.

Другие подробности можно узнать в сюжете РЗН. Инфо.