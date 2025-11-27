Рязань
Суд рассмотрел жалобу на приговор фигурантам дела о хищении 15 млн в Рязани
Летом в Рязани Железнодорожный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники. Гендиректору петербургской компании ООО «ФГК» Евгению Алексееву назначили наказание в четыре года лишения свободы, сотрудник фирмы-производителя коммунальной техники Артур Сидоров получил 3,5 года лишения свободы, экс-начальнику управления благоустройства города Юрию Фурфураку назначили четыре года лишения свободы.

По решению суда, сроки они должны были отбыть в тюрьме общего режима. Всем также были назначены штрафы в 500 и 400 тысяч рублей. Это наказание Областной суд оставил в силе.

Ранее в апелляционном суде трое осужденных выступили с последним словом.

Подробнее о хищении 15,7 миллиона рублей при закупке коммунальной техники, а также ходе судов можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.