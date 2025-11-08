Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 08/11 08:03
Нал. EUR 94.09 / 95.25 08/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 119
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 055
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 908
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани могут пересмотреть условия контракта на возведение моста-дублера
В распоряжении пояснили, что в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, разрешено скорректировать стоимость отдельных этапов работ, увеличить размер авансовых платежей до 50% от стоимости этапа и внести поправки в график платежей. Контракт на сумму 32,8 миллиарда рублей заключили с Московской организацией АО «Дороги и мосты».

В Рязанской области могут пересмотреть условия контракта на возведение моста-дублера через Оку в Дядькове. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В распоряжении пояснили, что в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, разрешено скорректировать стоимость отдельных этапов работ, увеличить размер авансовых платежей до 50% от стоимости этапа и внести поправки в график платежей.

Напомним, контракт на сумму 32,8 миллиарда рублей заключили с Московской организацией АО «Дороги и мосты».

Ранее сообщали, что срок сдачи на 2031 год сроки могут изменить из-за обстоятельств, не зависящих от подрядчика и заказчика.

После публикации постановления с планом дорог-подъездов к мосту в Дядькове власти заявили, что он не окончательный, а дат реализации нет.

Подробнее о строительстве моста-дублера в Рязани можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.