В Рязани могут пересмотреть условия контракта на возведение моста-дублера

В распоряжении пояснили, что в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, разрешено скорректировать стоимость отдельных этапов работ, увеличить размер авансовых платежей до 50% от стоимости этапа и внести поправки в график платежей. Контракт на сумму 32,8 миллиарда рублей заключили с Московской организацией АО «Дороги и мосты».

В Рязанской области могут пересмотреть условия контракта на возведение моста-дублера через Оку в Дядькове. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В распоряжении пояснили, что в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, разрешено скорректировать стоимость отдельных этапов работ, увеличить размер авансовых платежей до 50% от стоимости этапа и внести поправки в график платежей.

Напомним, контракт на сумму 32,8 миллиарда рублей заключили с Московской организацией АО «Дороги и мосты».

Ранее сообщали, что срок сдачи на 2031 год сроки могут изменить из-за обстоятельств, не зависящих от подрядчика и заказчика.

После публикации постановления с планом дорог-подъездов к мосту в Дядькове власти заявили, что он не окончательный, а дат реализации нет.

