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Срок сдачи проекта нового моста в Дядькове могут перенести
Сроки могут изменить из-за обстоятельств, не зависящих от подрядчика и заказчика.

Срок проектирования нового моста через Оку в Дядькове может быть изменен. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В распоряжении сказано, что по соглашению сторон может поменяться срок выполнения работ по контракту на проектирование моста от дороги «Шереметьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-Гавердово» до автомобильной дороги «Рязань (от села Шумашь)-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» в Рязанском районе.

Как отметили в документе, сроки могут изменить из-за обстоятельств, не зависящих от подрядчика и заказчика.

Напомним, Дирекция дорог региона заключила контракт с ОАО «Институт «Гипростроймост», который сделает проект нового моста. К работам они приступили с 15 июля 2023 года, а завершить их и пройти госэкспертизу должны были к 30 сентября 2024 года.

Сдача объекта запланирована на 2031 год.