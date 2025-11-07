Власти заявили, что план дорог в Дядькове не окончательный, дат реализации нет

В администрации Рязанского района заявили, что проект планировки дорог в Дядькове, подробности которого стали известны 1 ноября, не окончательный, точного срока реализации пока нет. Комментарий появился в соцсетях в ответ на вопрос рязанки. Отмечается, что план для Дядькова разработали для реконструкции местных дорог, поскольку в селе ведется застройка. После открытия моста-дублера через Оку ожидается увеличение транспортного потока, подчеркнули в администрации. «Допускаем, что проект в ближайшие годы будут корректировать», — заявили в ведомстве. Напомним, в проекте предусматривается строительство улиц и дорог шириной от 12 до 70 метров, в том числе дороги районного значения с четырьмя полосами и локальных улиц с двумя полосами в каждом направлении. Планировалось, что новую четырехполосную дорогу для подъезда к мосту построят за «Глобусом».

