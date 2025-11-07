Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 963
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 586
Власти заявили, что план дорог в Дядькове не окончательный, дат реализации нет
В администрации Рязанского района заявили, что проект планировки дорог в Дядькове, подробности которого стали известны 1 ноября, не окончательный, точного срока реализации пока нет. Комментарий появился в соцсетях в ответ на вопрос рязанки.

Отмечается, что план для Дядькова разработали для реконструкции местных дорог, поскольку в селе ведется застройка. После открытия моста-дублера через Оку ожидается увеличение транспортного потока, подчеркнули в администрации.

«Допускаем, что проект в ближайшие годы будут корректировать», — заявили в ведомстве.

Напомним, в проекте предусматривается строительство улиц и дорог шириной от 12 до 70 метров, в том числе дороги районного значения с четырьмя полосами и локальных улиц с двумя полосами в каждом направлении. Планировалось, что новую четырехполосную дорогу для подъезда к мосту построят за «Глобусом».

Подробнее о строительстве нового моста можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.