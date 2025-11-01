В Дядькове появится новая дорога от моста-дублера, ее построят за «Глобусом»

Для Дядькова разработан проект планировки улиц для подъездов к мосту-дублеру через Оку. Соответствующее постановление главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области опубликовано 30 октября на сайте газеты «Рязанские ведомости». В проекте предусмотрено создание новой улично-дорожной сети с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования. Предусматривается строительство улиц и дорог шириной от 12 до 70 метров, в том числе дороги районного значения с четырьмя полосами и локальных улиц с двумя полосами в каждом направлении.

В проекте предусмотрено создание новой улично-дорожной сети с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования. Предусматривается строительство улиц и дорог шириной от 12 до 70 метров, в том числе дороги районного значения с четырьмя полосами и локальных улиц с двумя полосами в каждом направлении. Категории дорог предусматривают скорость движения до 60 км/ч для дорожных объектов районного значения и до 40 км/ч для местных улиц.

В районе улицы 2-Бульварный проезд запланировано устройство тротуаров, велосипедных дорожек, зеленых насаждений и парковой зоны.

Также разработаны меры по предотвращению загрязнения водных ресурсов: оснащение зон отдыха туалетами и мусоросборниками, поддержание водоотводных систем в рабочем состоянии и ограничение проезда в водоохранных зонах.

