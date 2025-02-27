Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
-1°
Птн, 28
-1°
Сбт, 01
-2°
ЦБ USD 85.93 -0.7 27/02
ЦБ EUR 90.18 -0.76 27/02
Нал. USD 91.00 / 89.17 27/02 14:00
Нал. EUR 93.58 / 95.27 27/02 14:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
8 минут назад
14
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
21 минуту назад
85
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
3 720
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
8 871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани объявили тендер на строительство моста-дублера в Дядькове
Согласно документам, работы выполнят до 20 октября 2031 года.

В Рязани объявили тендер на строительство моста-дублера в Дядькове. Начальная стоимость работ 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяча 134 рубля.

В документации указано, что длина моста через Оку составит 1110,25 метра, мост через ручей Быстрец — 91,96 метра, путепровод через автомобильную дорогу 61К-011 — 82,43 метра.

В список работ входят устройство освещения, водоотведения, строительство правобережного и левобережного подходов, самого моста, шумозащитных экранов, пункта управления обеспечения транспортной безопасности, благоустройство и озеленение, судоходная сигнализация и прочие работы.

Согласно документам, работы выполнят до 20 октября 2031 года.

Отдельно отмечается, что заказчик и подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ.

Напомним, для строительства планируют расширить две улицы для подъезда к новому мосту через Оку.

«Надо полностью ликвидировать Солотчинский мост и строить заново. Если мы начнем этим заниматься, то на несколько лет лишим регион главного сообщения с Солотчей, несколькими райцентрами и трассы на Владимир и Нижний Новгород», — заявлял глава региона Павел Малков.