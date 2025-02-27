В Рязани объявили тендер на строительство моста-дублера в Дядькове

Согласно документам, работы выполнят до 20 октября 2031 года.

В Рязани объявили тендер на строительство моста-дублера в Дядькове. Начальная стоимость работ 32 миллиарда 892 миллиона 641 тысяча 134 рубля.

В документации указано, что длина моста через Оку составит 1110,25 метра, мост через ручей Быстрец — 91,96 метра, путепровод через автомобильную дорогу 61К-011 — 82,43 метра.

В список работ входят устройство освещения, водоотведения, строительство правобережного и левобережного подходов, самого моста, шумозащитных экранов, пункта управления обеспечения транспортной безопасности, благоустройство и озеленение, судоходная сигнализация и прочие работы.

Согласно документам, работы выполнят до 20 октября 2031 года.

Отдельно отмечается, что заказчик и подрядчик не вправе приостанавливать выполнение работ.

Напомним, для строительства планируют расширить две улицы для подъезда к новому мосту через Оку.

«Надо полностью ликвидировать Солотчинский мост и строить заново. Если мы начнем этим заниматься, то на несколько лет лишим регион главного сообщения с Солотчей, несколькими райцентрами и трассы на Владимир и Нижний Новгород», — заявлял глава региона Павел Малков.