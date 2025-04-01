Стал известен подрядчик строительства моста-дублера в Рязани

Московская организация АО «Дороги и мосты» стала единственным участником тендера. Согласно открытым данным, АО «Дороги и мосты» — лидер российского рынка строительства транспортной инфраструктуры. Организация входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой», строит федеральные трассы и мостовые переходы, среди которых Большой Смоленский мост и обход в Твери. Напомним, цена контракта составляет 32,8 миллиарда рублей, работы должны быть выполнены до 20 октября 2031 года.

В Рязани определили подрядчика строительства моста-дублера через Оку в Дядькове. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Московская организация АО «Дороги и мосты» стала единственным участником тендера.

Согласно открытым данным, АО «Дороги и мосты» — лидер российского рынка строительства транспортной инфраструктуры. Организация входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний «Нацпроектстрой», строит федеральные трассы и мостовые переходы, среди которых Большой Смоленский мост и обход в Твери.

Напомним, цена контракта составляет 32,8 миллиарда рублей, работы должны быть выполнены до 20 октября 2031 года. Планируется, что в районе села Дядьково построят развязку в одном уровне со светофорным регулированием. Согласно схеме организации движения, размещенной в документации, улицы Центральная и Грачи на подходах к перекрестку расширят до четырех полос.

При этом нагрузка нового моста в Рязани составит 30% от всего движения между берегами Оки.