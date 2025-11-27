Рязань
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
4 часа назад
375
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
603
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
915
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 699
Выяснилось, как большегрузы «пытаются обойти» ограничения на мосту через Оку
На подъездах к мосту через Оку в Рязани усилили контроль за большегрузами, некоторые водители пытаются обойти ограничения и уйти от ответственности. Об этом сообщили в эфире «Вести-Рязань».

По данным телеканала, некоторые водители большегрузов пытаются избежать ответственности и сбрасывают песок возле пункта весового контроля.

Однако, как рассказали в сюжете, законодательством за это предусмотрена ответственность. Трактуется, как уклонение от прохождения от весогабаритного контроля.

При этом 26 ноября читатели прислали в редакцию РЗН. инфо кадры, где возле поста ДПС из большегрузов песок выгружал экскаватор.

Также в сюжете уточняется, что часть водителей, когда узнала о рейде, остановилась прямо на противоположной части моста и создала пробку. Корреспондент предположил, что так они решили дождаться окончания проверки. Однако за остановку на дороге без уважительной причины грозит штраф.

Один из водителей также рассказал телеканалу, что объездной дороги нет, поэтому приходится перевозить по мосту по половине кузова.

Если груз неделимый и масса машины больше 30 тонн, то у перевозчика должно быть специальное разрешение от Росдормониторинга. В этом случае инспекторы перекроют движение по всем четырем полосам моста и дадут дорогу тяжеловесному грузовику.

«Перевозчики это абсолютно не соблюдают. Превышение у нас — больше, чем в два раза по всем показателям, как по полной массе, так и по осевым нагрузкам», — сообщил Роман Мачалин, старший государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Рязанской области Ространснадзора по ЦФО.

Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года. Сообщалось, что мост через Оку находится в предаварийном состоянии. В июле этого года из строя вышла одна из ключевых деталей — деформационный шов.