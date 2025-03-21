В Рязани продлили временные ограничения для грузовиков на мосту через Оку

С 20 марта 2025 года по 19 марта 2026 года на участке автомобильной дороги Спас-Клепики — Рязань будет действовать временное ограничение для транспортных средств с массой более 30 тонн. В документе указано, что в соответствии с федеральными законами и постановлением правительства региона, ограничение касается моста через реку Ока на участке с км 1+042 по км 2+411.Ответственной организацией за установку дорожных знаков и информирование водителей назначена «Дирекция дорог Рязанской области».

В Рязани продлили временные ограничения для грузовиков на мосту через Оку. Соответствующее постановление регионального минтранса опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

С 20 марта 2025 года по 19 марта 2026 года на участке автомобильной дороги Спас-Клепики — Рязань будет действовать временное ограничение для транспортных средств с массой более 30 тонн.

В документе указано, что в соответствии с федеральными законами и постановлением правительства региона, ограничение касается моста через реку Ока на участке с км 1+042 по км 2+411.

Ответственной организацией за установку дорожных знаков и информирование водителей назначена «Дирекция дорог Рязанской области».

Напомним, ограничения ввели с 20 февраля 2025 года.