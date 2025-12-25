Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках

В декабре резко возрастает количество трат: покупка подарков родственникам и знакомым, многие из которых вспоминаются только к празднику. На новогодний стол покупается совсем не дешевая красная икра (если покупаете черную, то эта статья не для вас) и другие деликатесы. В январе расходы продолжаются: праздничные посиделки, выезды на природу, посещение культурных мероприятий, а также традиционное продление торжеств вплоть до старого Нового года. Если вы уже мысленно готовитесь к тому, чтобы с ужасом заглянуть в приложение банка после праздников и увидеть там пугающие цифры, редакция РЗН. инфо подготовила инструкцию по выживанию для ваших денег.

В декабре резко возрастает количество трат: покупка подарков родственникам и знакомым, многие из которых вспоминаются только к празднику. На новогодний стол покупается совсем не дешевая красная икра (если покупаете черную, то эта статья не для вас) и другие деликатесы. В январе расходы продолжаются: праздничные посиделки, выезды на природу, посещение культурных мероприятий, а также традиционное продление торжеств вплоть до старого Нового года.

Если вы уже мысленно готовитесь к тому, чтобы с ужасом заглянуть в приложение банка после праздников и увидеть там пугающие цифры, редакция РЗН. инфо подготовила инструкцию по выживанию для ваших денег.

Временно удалить приложения маркетплейсов

В период праздников и безделья резко растет количество импульсивных покупок — особенно в вечернее и ночное время. Алгоритмы рекомендаций в приложениях усиленно работают на потребителей: «новогодняя ликвидация товара», скидки и акции — все это стимулирует немедленное действие.

Чтобы снизить риск необдуманных трат, целесообразно временно удалить приложения онлайн-магазинов с телефона. Во избежание ненужных трат.

Пользоваться наличкой

Когда вы расплачиваетесь пластиком или телефоном, не всегда удаётся контролировать суммы, которые в новогодние праздники «улетают» со скоростью света. Деньги уходят со счета незаметно, без четкого восприятия их объема. Наличные, возможно, помогут вам визуализировать и физически ощутить расходы.

Эффективно также будет выделить отдельный «праздничный конверт» с заранее определенной суммой — это помогает избежать импульсивных покупок.

Использование наличных может стать психологическим «спидометром» расходов. Вы физически почувствуете «таяние» купюр в руке и в какой-то момент остановитесь. Наверное.

Устроить тур по гостям

Организация приема гостей у себя дома требует значительных временных и финансовых затрат: закупка продуктов, приготовление блюд, оформление интерьера, продумывание развлечений. Тур по гостям позволит снизить эти расходы — вас накормят, предложат напитки и обеспечат программу досуга без ваших прямых вложений.

Важно соблюдать баланс между экономией и этикетом. С пустыми руками в гости не придешь. Поэтому, чтобы сэкономить, но не показаться невежливым гостем, который приходит с ничем, советуем для сохранения денег заглянуть в следующий пункт.

Передаривать подарки

Тот самый набор конфет, купленный и подаренный вам наспех (а вы, может, на диете) можно не есть самому, а представить в качестве презента. Да и любой не понравившийся подарок можно передарить. Или можно закупиться заранее условными «красными лошадьми» — символами года.

Главное — не перепутать подписи и не принести «Дяде Володе» коробку с надписью «Для любимого коллеги». Хороший «передарок» нужно перепаковать и не забыть добавить к упаковке именную ленточку.

Выбирать домашний просмотр кино, настольные игры и квизы

Кино — величайшее изобретение для экономных праздников. В 2025 году на экраны вышли ряд премьер, часть из которых вы могли пропустить: «Битва за за битвой» с Леонардо Ди Каприо; для просмотра с детьми подойдет «Зверополис 2» или «Алиса в стране чудес» — российская экранизация классики, ориентированная на подростков и взрослых; из отечественных ромкомов можно посмотреть кинофильм «Сердцеед» — с сельским антуражем; детективы «Достать ножи: Воскрешение покойника»; «Клуб убийств по четвергам» и другие.

Можно даже устроить тотализатор и поставить шуточные ставки с близкими — какой фильм получит «Оскар», или российские аналоги премии «Нику», или «Золотой орел» в 2026 году. Победитель забирает копилку с мелочью и право до лета напоминать всем, что он сделал правильное предсказание.

И не забываем про квизы и «настолки». Для «Монополии» понадобится сама игра и готовность разругаться с семьей в пух и прах. Если игр нет в наличии, можно придумать и сделать их самостоятельно: «кто я?», «фанты», «шляпа» и другие.

Посещать бесплатные городские мероприятия

Экономным рязанцам повезло: областной центр в 2026 году носит статус «Новогодней столицы России». В рамках проекта запланировано более тысячи мероприятий для разных возрастов, которые пройдут до 10 января на Лыбедском бульваре и в других точках города. Часть из них проведут бесплатно. Подробнее о мероприятиях в городе можно будет узнать в другой публикации РЗН. инфо.

Выбрать культурный досуг без переплат

В непогоду стоит рассмотреть бюджетные варианты культурного досуга. Можно посетить Рязанский художественный музей имени Пожалостина. Там довольно бюджетные и интересные экскурсии. Постоянная экспозиция включает работы русских мастеров 18-20 веков. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике можно посетить выставки или планетарий. Часть мероприятий проводится бесплатно.

В Рязани также есть местный Stand Up Club «Punch». Там регулярно проходят открытые микрофоны и тематические шоу. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.

Но, конечно, самым надежным решением, чтобы сэкономить деньги, будет не выходить из дома вовсе.

Закройте шторы. Поставьте на автоповтор «Иронию судьбы» или «Иван Васильевич меняет профессию», отключите уведомления на телефоне и отоспитесь, наконец, на год вперед (и не забудьте доесть прошлогодние салаты).

Советы не являются руководством к действию, имеются противопоказания, необходима консультация с личным бюджетом.