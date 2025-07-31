На участке Солотчинского моста ограничили скорость до 20 км/ч

На участке моста в направлении от села Шумашь до Рязани введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км/ч. В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы для обеспечения пропускной способности моста. Для определения текущего состояния сооружения заключен контракт с ООО НИЦ «Мосты», целью которого будет проведение комплексного обследования сооружения, включая анализ несущих конструкций, основания и других элементов. К обследованию планируется приступить с 11 августа 2025 года. Ограничение скорости будет действовать как до начала ремонта, так и во время его проведения.

На участке Солотчинского моста ограничили скорость до 20 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

На участке моста в направлении от села Шумашь до Рязани введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км/ч. Там вышел из строя деформационный шов — одна из ключевых деталей, которая компенсирует тепловые расширения пролетных строений.

В данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы для обеспечения пропускной способности моста. Для определения текущего состояния сооружения заключен контракт с ООО НИЦ «Мосты», целью которого будет проведение комплексного обследования сооружения, включая анализ несущих конструкций, основания и других элементов.

К обследованию планируется приступить с 11 августа 2025 года.

Ограничение скорости будет действовать как до начала ремонта, так и во время его проведения.