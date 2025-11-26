На мосту через Оку в Рязани водителей КамАЗов заставляли выгружать груз

Отмечается, что на посту ДПС останавливали водителей большегрузов для проверки. Из машин с перевесом выгружали песок с помощью экскаватора. Напомним, ограничения движения для грузовиков свыше 30 тонн ввели с 20 февраля 2025 года. Они будут действовать по 19 марта 2026 года. Ранее на мосту через Оку поймали водителей большегрузов, нарушающих ограничения.

