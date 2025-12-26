Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимателям в 2025 году — от идеи до реального результата

В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской области подтвердило свою главную задачу: приводить предпринимателей к конкретному, измеримому результату. Об этом показательно говорят цифры: больше трех тысяч рязанцев получило в уходящем году помощь для своего бизнеса — от крупных до малых предприятий.

Агентство развития бизнеса действует в рамках двух нацпроектов, утвержденных президентом ― «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». В рамках этих нацпроектов действуют Центр «Мой бизнес», Региональный центр компетенций и Рязанский центр экспорта.

«АРБ — это целая экосистема поддержки бизнеса, как малого и среднего, так и крупного. Она позволяет выстраивать для предпринимателя единый маршрут — от идеи и первых шагов до выхода на новые рынки или повышения эффективности производства. Наша задача — не просто предоставить услугу, а привести бизнес к конкретному результату», — подчеркнул директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Дмитрий Елисеев.

Именно этот подход — «от первого шага до реального результата» — стал ключевым принципом работы АРБ в 2025 году. Он реализуется через четкую структуру, системное сопровождение и, что немаловажно, доступность поддержки — не только в Рязани, но и в каждом районе области.

Режим «одно окно»

Для многих начинающих предпринимателей бюрократия и неопределенность — главные барьеры на пути к старту. В АРБ эту проблему решили: вход в систему поддержки сделан максимально простым.

«Мы не отправляем человека „по кабинетам“. Когда рязанец приходит с идеей или запросом, мы формируем понятную траекторию: обучение, консультации, подбор мер, связь с экспертами», — пояснил Дмитрий Елисеев.

Например, вся актуальная информация о господдержке бизнеса доступна любому рязанцу по телефону горячей линии +7 (4912) 606-000, на очной консультации в Центре «Мой бизнес» или через онлайн-форму на сайте АРБ.

Особенно востребована программа «Основы предпринимательской деятельности», поделился Елисеев.

«Участники программы проходят полный цикл — от генерации идеи до готового бизнес-плана и тестирования гипотез. Это мощный инструмент, который помогает человеку уверенно стартовать, а затем перейти к дальнейшим этапам», — отметил он.

В 2025 году в Центр «Мой бизнес» обратились 3 160 граждан — и это не только будущие предприниматели, но и действующие ИП и ООО, ищущие пути роста. Было проведено 108 обучающих мероприятий и 37 патентных исследований — чтобы защитить инновационные идеи на ранней стадии.

Три центра — три стратегии роста

АРБ работает в рамках двух национальных проектов: «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». В структуре АРБ — три специализированных центра, каждый из которых отвечает за «свой» этап развития бизнеса.

Центр «Мой бизнес» — стартовая площадка. Помощь здесь начинается с самого нуля: от выбора направления и оформления документов до первых продаж и налаживания бухгалтерии.

РЦК — двигатель эффективности Дмитрий Елисеев рассказал, что если к ним обращается бизнесмен с производственным проектом, то в работу подключается Региональный центр компетенций.

«На сегодняшний день 117 предприятий уже повысили эффективность своих производственных и офисных процессов. Благодаря работе экспертов РЦК средний рост производительности труда на региональных предприятиях составил 24%", — рассказал директор.

С 2019 года участниками проекта «Производительность труда» стали 120 рязанских предприятий, 19 из них присоединились в 2025 году. За время работы проведено 200 тренингов «Фабрика процессов» (21 — только в уходящем году), в них приняли участие 2 863 человека. Также АРБ подготовили 11 сертифицированных экспертов.

«Мост» на мировые рынки. По словам Елисеева, такую помощь можно получить В Рязанском центре экспорта — там взаимодействие выходит далеко за рамки формальных консультаций.

«Если речь о выходе на внешние рынки, то помогает Рязанский центр экспорта. Не первый год РЦЭ занимает верхние строчки рейтинга по реализации мер поддержки экспортеров среди всех регионов РФ. Здесь работают профессионалы, которые реализуют масштабные проекты с реальными экономическими эффектами», — подчеркнул директор АРБ.

В 2025 году, например, центр оказал содействие 87 компаниям в участии в выставках — как в России, так и за рубежом. Благодаря этому были заключены экспортные контракты на 920 миллионов рублей. Еще 45 рязанских компаний приняли участие в международных бизнес-миссиях — в Казахстан, Киргизию, Китай, Узбекистан, Вьетнам и Беларусь.

Районы — не периферия, а точки роста

Одно из стратегических решений АРБ — отказ от «центро-ориентированности». Директор Агенства подчеркнул, что поддержка должна быть доступна везде, а не только в областном центре.

«Для нас важно, чтобы поддержка предпринимателей была доступна не только в Рязани, но и в каждом муниципалитете. Мы выстроили системное взаимодействие с бизнес-инкубаторами и площадками поддержки в районах Рязанской области», — рассказал он.

Сотрудники АРБ регулярно проводят выездные обучающие семинары для начинающих экспортеров, тех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Темы разнообразные и практиориентированные: как построить бизнес-модель, какие льготы доступны, как оформить экспортную декларацию и другие.

«Такой формат позволяет предпринимателям получать знания и инструменты рядом с домом, без необходимости ехать в Рязань. Межрайонная работа усиливает предпринимательскую среду на всей территории региона, сокращает барьеры входа в бизнес и помогает выявлять точки роста локальной экономики», — добавил директор.

Потребительский рынок: живая экономика на улицах города

Центр потребительского рынка АРБ отвечает за поддержку малого бизнеса в сферах торговли, общественного питания и бытовых услуг — тех, кто ежедневно взаимодействует с жителями.

В 2025 году проведено 180 ярмарок выходного дня у торговых центров «Кит», «Европа», около здания ЦНТИ, и 12 тематических ярмарок в центре Рязани у МКЦ. Участие в мероприятиях приняли около 140 предпринимателей.

Также в 2025 году Центр потребительского рынка организовал 23 мероприятия для предпринимателей, включая конкурсы профессионального мастерства, семинары и конференции. В этих событиях поучаствовали более 600 человек.

Кроме того, в работе и консультационная работа по обязательной маркировке товаров. Проведено 150 таких консультаций — помощь малому бизнесу, которые только осваивают новые требования.

Проектный центр

Отдельное, но не менее значимое направление — методологическая поддержка госучреждений. Проектный центр АРБ помогает командам исполнительных органов власти и подведомственных учреждений повышать качество услуг.

С 2019 по 2025 год реализовано 125 проектов, обучено 426 сотрудников, а 671 учреждение прошло оценку на уровень зрелости процессов.

Поддержка, которая работает

АРБ не дает «рыбу». Агенство дает «удочку» — и помогает найти водоем, лодку, и даже выйти в море с готовым работающим планом. В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской области вновь подтвердило свою роль не как «бюрократического посредника», а как партнера и проводника на пути от замысла к результату.

«Наша задача — не просто предоставить услугу, а привести бизнес к конкретному результату. В 2025 году этот подход подтвердился на практике: более 2,3 тысячи предпринимателей и граждан получили консультационную поддержку, десятки компаний повысили производительность, а экспортные контракты при содействии АРБ были заключены почти на миллиард рублей. Эти показатели для нас — важный критерий эффективности работы всей команды Агентства, которая не только поддерживает предпринимателей региона, но и тем самым вносит свой вклад в экономику Рязанской области», — поделился Елисеев.