Прио-Внешторгбанк подводит итоги 2025 года и смотрит в будущее

Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных событий. Банк с 36-летней историей вновь доказал, что его основа — надёжность, партнёрство и клиентоориентированность — в сочетании с динамичным развитием остаётся формулой успеха.

Для Прио-Внешторгбанка 2025 год стал периодом важных событий. Банк с 36-летней историей вновь доказал, что его основа — надёжность, партнёрство и клиентоориентированность — в сочетании с динамичным развитием остаётся формулой успеха.

Признание на двух уровнях: федеральном и народном

Признание пришло с двух сторон. На федеральном уровне банк удостоился престижной премии имени П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк». Одновременно по итогам народного голосования в рамках Национальной банковской премии Приобанк был признан «Лучшим банком моего города». Как отмечает председатель правления Александр Дронов, в основе этого успеха лежит простой принцип:

«Ценится умение не только слушать, но и слышать клиентов, находить для них удобные решения. Мы постоянно находимся в диалоге».

Фундамент роста: рейтинг и финансовые показатели

Финансовую устойчивость банка в сентябре подтвердило Национальное рейтинговое агентство, повысив его долгосрочный кредитный рейтинг до уровня «ВВВ-" со «стабильным» прогнозом. Решение стало следствием уверенного роста.

«В начале года наш кредитный портфель превысил 20 млрд рублей, — отмечает Александр Дронов. — Растёт капитал и объём клиентских средств, что говорит о доверии. Все ключевые показатели эффективности демонстрируют положительную динамику».

Кредитование МСБ: гибкость в условиях высокой ставки

Несмотря на высокую ключевую ставку, банк не только сохранил, но и нарастил объёмы кредитования, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Это удалось благодаря программам государственной поддержки и индивидуальному подходу.

«Мы работаем в жёсткой конкурентной среде, стремясь быть удобнее в сервисе и оперативнее в решениях», — комментирует председатель правления.

Новые возможности и взвешенная экспансия

Повышенный рейтинг открывает новые перспективы.

«В ближайшее время планируем предложить продукт для компаний, занимающихся строительством индивидуального жилья, — делится планами Александр Дронов. — Активно работаем над упрощением условий по банковским гарантиям и готовим к запуску скоринг-продукт для микробизнеса».

Расширяя географию и укрепляя позиции в Московской области и Воронеже, — банк сохраняет верность взвешенной стратегии.

«В первую очередь мы рассматриваем возможности роста в уже освоенных регионах, — говорит руководитель. — Но и не исключаем выход в соседние области ЦФО. Уже в январе вновь откроем наш обновлённый офис в Москве».

Цифровизация как инструмент традиционных ценностей

Цифровизация, включая пилотные проекты с цифровым рублём и запуск автоматизированной системы налогообложения для бизнеса, рассматривается не как замена, а как инструмент, усиливающий традиционные ценности.

«Технологии помогают выстраивать диалог с клиентом в более комфортном формате и повышать нашу эффективность», — уверен Александр Дронов.

Философия долгосрочного партнёрства

Подводя итоги, председатель правления Прио-Внешторгбанка философию банка озвучил так:

«Мы нацелены работать сначала максимально долго, а уже потом — максимально прибыльно, но не наоборот. Основа нашей стратегии — прочные и взаимовыгодные отношения с клиентами и партнёрами».

Именно на этом принципе строится будущее 36-летнего банка.