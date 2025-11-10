Суд вновь продлил арест экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову продлили арест. Соответствующая информация содержится в карточке дела. Решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей вступит в силу 11 ноября. Напомним, Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что показания на него дал бывший вице-губернатор Игорь Греков. Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 миллионов рублей. Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.

Ранее Николай Любимов подавал жалобу и просил о переводе под домашний арест. Адвокат заявлял, что экс-губернатор не сможет сбежать из-за санкций Евросоюза. Напомним, Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что показания на него дал бывший вице-губернатор Игорь Греков. Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 миллионов рублей.

Его задержали 11 декабря 2024 года в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Там же, незадолго до ареста, он написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора. Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.