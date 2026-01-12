Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на себя беду

Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Дед Мороз вручил подарки, оливье и селедка под шубой съедены, а посуда отправилась обратно в шкафы. Остался только один символ прошедшего торжества — елка. Все еще наряженные деревья стоят в квартирах и домах рязанцев. Теперь предстоит решить, когда же проводить генеральную уборку, избавляться от новогодней мишуры и елок.

Вспомните, сопровождали ли вас в ушедшем 2025 году беды? Может быть, они следовали за вами и никак не отставали, потому что вы неправильно убирали праздничную елку? Мы подготовили список примет, о которых нужно помнить, когда стоит выбор, в какой именно день убирать наряженную новогоднюю красавицу. Одни рекомендуют избавляться от елки после Старого Нового года, а другие советуют держать ее вплоть до 17 февраля. Решите сами, к какой именно версии прислушиваться.

Должна стоять до Старого Нового года?

Старый Новый год традиционно отмечается 14 января. У многих праздничное настроение держится именно до этого дня, а дальше происходит полное погружение в рабочие будни. Избавляться от елки в самом начале года может стать не самым правильным решением. Согласно приметам, вместе с приходящими на праздник гостями ваше жилье могут без разрешения посетить злые духи. Елка в данном случае выступает в роли спасительницы. Она защитит дом от вторжения чужаков и отведет дурной глаз.

Согласно приметам, 14 января является последним днем, когда праздничное дерево приносит удачу. После этого елку нужно убирать, потому что меняется ее энергетика и утрачивается способность оказывать позитивное влияние.

Убирать перед Крещением

Православный праздник символизирует окончание святок — периода от Рождества до Крещения. Старый Новый год прошел, а елка перестала приносить удачу, значит, ее можно убирать. К Крещенскому сочельнику необходимо в доме навести порядок, выполнить генеральную уборку, выбросить мусор и ненужные предметы. Считается, что к этому моменту праздничное дерево уже выполнило все свои функции и теперь может отправляться на покой, чтобы не мешать готовиться к торжеству.

Дом также нужно избавить от всего новогоднего декора и прочих украшений. Согласно поверьям, уборка помогает избавиться от злых духов.

Елка по фэн-шую

Символ Нового года по восточному календарю — красная огненная лошадь. Она официально вступит в свои права только 17 февраля. Считается, что до наступления этого числа наряженное и красивое дерево должно оставаться в доме и притягивать благополучие. По фэн-шую, елка символизирует начало годового цикла и самой жизни, а ее треугольный силуэт ассоциируется со стихией огня. Принято верить, что он может воплощать мысли человека в реальность.

Однако если от елки избавились еще до 17 февраля — живую вынесли, а искусственную упаковали по коробкам, то вместо дерева можно поставить комнатное растение: высокое и зеленое. При этом не забудьте его немного украсить. Таким образом, удача все равно задержится в вашем жилище.

Учитывайте состояние дерева: если иголки уже все лежат на полу, а украшенное чудо осталось голым, то всякое благополучие и счастье, вероятно, обойдет вас стороной при виде такой атмосферной инсталляции. Если ваш выбор пал в сторону искусственной елочки, то продержать ее в нормальном виде почти два месяца тоже вряд ли удастся. Дерево превратится в пыльный сугроб и перестанет вас радовать.

Не убирать елку, а сжечь ее

Живая елка, когда приходит в негодность, отправляется вон из дома и утилизируется. Обычно так, но! Возможно, вы не слышали о существовании необычной традиции, предполагающей сжигание новогодней елки. Чтобы понять, о чем вообще речь, нужно окунуться немного в историю.

Как пишет аналитический портал RuBaltic.Ru, для наших предков особо важным было празднование зимнего солнцестояния, которое выступало в роли символа возрождения и процветания. В ходе проведения торжеств в честь такой значимой даты люди сжигали полено. Отмечается, что обряд отражал древние языческие традиции поклонения священному огню. К середине XV века от ритуала сжигания полена отказались. С течением времени вместо этого решили наряжать рождественское дерево.

Считается, что жаркое пламя забирает с собой накопившийся негатив, плохие эмоции и проблемы, возникшие за год, и освобождает место в вашей жизни для новой позитивной энергии.

Однако сейчас, наверное, от такой традиции стоит отойти и искать другие способы, как избавиться от трудностей. Вряд ли вас поймут, если увидят, что вы поджигаете свою красавицу-елку. Такие обряды могут быть опасны и привести к пожарам. В качестве альтернативы можно приготовить рождественское блюдо в форме полена — торт или пирог, например, — и съесть его. Вкусно и не травмоопасно!

Не выбрасывать елку в окно

Если вдруг вы решите, что выносить елку на улице лень, а проще выбросить в окно, то даже не вздумайте это делать. Согласно приметам, вместе с елкой вы избавитесь и от своего счастья. Окно — не просто проем в стене здания, а портал в потусторонний мир. Люди, жившие задолго до нас, считали, человек может навлечь проклятие на свое жилище и семейство, если начнет выбрасывать из окон любые предметы. Кроме того, подобные действия также могли показывать неуважение к потусторонним обитателям, которые будут навлекать проблемы и трудности за пренебрежительное отношение к себе.

Нужно не только бояться мстительных духов, но и помнить, что выброшенный мусор оскорбляет ангелов. Небесные посланники отвернутся от вашего дома и не смогут его оберегать. Поэтому не ленитесь и выносите все ненужное только через дверь, даже если на это уйдет на пару минут больше времени, чем воспользоваться окном в качестве бездонной урны. Благополучие дома важнее!

Выносить елку желательно днем, а не ночью, когда вас могут сглазить недобрые очевидцы. При этом также не нужно выбрасывать елку в мусорный бак — опять прямая дорога к несчастью. Подобным образом вы можете лишиться своего счастья. Оно будет наполнять не ваш дом, а контейнер с отходами. Воспользуйтесь услугами по правильной утилизации новогодних елок.

Приметы и поверья — это, конечно, хорошо: дань предкам и уважение традиций своего народа. Но при этом большинство из них вряд ли сможет просуществовать в современном мире. Если хотите руководствоваться определенными приметами, которые подскажут, в какой именно день убирать елку, не принимайте их слишком уж близко к сердцу и прислушивайтесь к разуму.