Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова оставили под стражей

Любимов подавал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении содержания в СИЗО. Мосгорсуд оставил его без изменений. Напомним, Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей.