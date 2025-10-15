Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова оставили под стражей
Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова оставили под стражей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
Любимов подавал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении содержания в СИЗО. Мосгорсуд оставил его без изменений.
Напомним, Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей.
