Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
7 часов назад
384
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
8 489
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
854
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 415
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и запах цитрусов? Время приходить в себя и входить в рабочий ритм. Что не забыть сделать после долгих новогодних праздников, читайте в материале РЗН. Инфо.

Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и запах цитрусов? Время приходить в себя и входить в рабочий ритм. Что не забыть сделать после долгих новогодних праздников, читайте в материале РЗН. Инфо.

Сделать генеральную уборку дома

Живая ёлка уже не радует — хвоя осыпается, ветки поникли, а под ней все еще лежат фантики, упаковки от подарков и праздничные ленты. Пора убрать дерево, пока иголки не превратились в постоянных жильцов дома. Не забудьте проверить холодильник: прошлогодние салаты с майонезом, даже если еще «не пахнут», давно пора отправить в мусор. А под столом и за диваном наверняка скопились фантики, этикетки от шампанского и упаковка от подарков — все это тянет на полноценную археологическую раскопку.

Разобрать подарки

Подарки — это не только то, что в коробках. Это открытки, записки, новогодние фото. Некоторые вещи уже завтра найдут свое место в шкафу или на полке, другие же можно передарить. Как правильно это сделать, читайте здесь.

Успеть съесть как минимум килограмм мандаринов

Мандарины — не просто фрукт, а символ уходящего праздника. Пока они еще лежат в коробке у балкона или в холодильнике — Новый год не закончен.

Подвести итоги 2025 года

2025 год был насыщенным — как для страны, так и для каждого из нас. Где-то прибавилось, где-то убавилось. Что-то получилось, что-то не сложилось. Но без итогов легко повторить прошлые ошибки. Чтобы их избежать, стоит проанализировать прошедший год и изменения, которые он принес.

А если не знаете, какие итоги года были в Рязанской области — читайте в спецпроекте РЗН. Инфо «Итоги 2025 года».

Записать цели на 2026 год

После подведения итогов, стоит записать цели на 2026 год. Цели работают, только если они конкретные и живые. Не «похудеть», а «ходить в спортзал по средам», не «побывать в другой стране», а написать конкретное место с обозначенной суммой, которую следует накопить.

Выкинуть записку с целями — маловероятно, что вы сможете ежедневно бегать в пять утра

Если цель требует слишком больших жертв — она превратится в источник вины, а не мотивации. Никто не обязан бегать в пять утра, учить китайский по два часа в день или писать роман в обеденный перерыв. Иногда стоит честно признаться, что часть целей можно отложить, сосредоточившись на более реальных желаниях.

Побывать хотя бы на одном мероприятии «Новогодней столицы»

В Рязани проходили мероприятия «Новогодней столицы». Если вы были на фестивалях «Сбитень пати», «Новогодняя палитра», «Новогодняя история» или других — праздники прошли не зря.

И даже если они закончились, новогодняя атмосфера в Рязани — нет. В городе все еще работают ярмарки, ледовые катки и зимние мастер-классы.

Посмотреть новогодний фильм

«Ирония судьбы», «Елки», «Один дома» и другие фильмы для семейного и не только просмотра. Можно включить классику, а можно попробовать что-то новое.

Провести выходной в кровати

Устроить себе «день-тюлень» — просто лежать, смотреть в потолок, читать что-то легкое, поспать днем.

Наладить режим сна

По крайней мере, попытаться или начать. Большинство засыпали в три ночи, вставали в полдень. Из-за недосыпа и сбитого режима в первые рабочие дни можно почувствовать усталость, раздражительность, ощущение, что «ничего не успеваете».

Наладить режим — это не про строгий подъем в 7:00, а про последовательность: например, ложиться не позже полуночи три дня подряд. Уже через неделю мозг сам начнет"засыпать" в правильное время.