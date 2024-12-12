Стало известно, кто дал показания на Любимова

Греков дал показания на «двух более высокопоставленных, чем сам, лиц в Рязанской области, одним из которых был Николай Любимов». Однако решение об аресте не принимали около года.

Бывший вице-губернатор региона Игорь Греков, который находится под арестом за получение взяток, дал показания на экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова около года назад. Об этом 12 декабря сообщили в Telegram-канале «Усы Куракиной».

Как указано в посте, Греков дал показания на «двух более высокопоставленных, чем сам, лиц в Рязанской области, одним из которых был Николай Любимов». Однако решение об аресте не принимали около года.

«Греков дал показания, что делился нетрудовыми доходами с Николаем Любимовым в должности губернатора Рязанской области, но аресту мешал статус сенатора», — говорится в посте.

Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, 11 декабря Николай Любимов сложил полномочия сенатора Совфеда.

В четверг, 12 ноября, стало известно о задержании экс-губернатора Рязанской области. По версии следствия, он получил взятку в виде денег и имущества в особо крупном размере «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Также сообщалось, что показания на бывшего главу региона дал экс-вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Кроме того, выяснилось, что Любимова обвиняют по делу о закупке медоборудования.