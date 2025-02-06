Бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение
По его словам, показания на него дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков.
Бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Любимов обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Преступления совершены в период его губернаторства», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, показания на Николая Любимова дал ранее арестованный бывший вице-губернатор области Игорь Греков.
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