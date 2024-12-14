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Стало известно, где задержали Николая Любимова
Задержан Любимов был 11 декабря, в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке, там же, незадолго до ареста, он написал заявление о досрочном сложении сенаторских полномочий

Стало известно, где задержали экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщает РБК.

Как указано в публикации, экс-губернатор Рязанской области находился под наблюдением сотрудников ФСБ около года. Задержан Любимов был 11 декабря в кабинете следователя в здании Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Там же, незадолго до ареста, он написал заявление о досрочном сложении полномочий сенатора.

Источник рассказал РБК, что экс-губернатора Рязанской области задержали следователи управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК. Сопровождали их сотрудники ФСБ России.

Как отметил один из собеседников РБК, утром 12 декабря в квартирах Любимова в Калуге на улице Кирова и в Москве на Кутузовском проспекте провели обыски.

«Оперативники изъяли все электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу», — сообщил источник. Следствие продолжает устанавливать, какое имущество принадлежит Любимову и его ближайшим родственникам.

Ранее была названа сумма взяток, полученных Николаем Любимовым. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.