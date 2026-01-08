Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани

В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица России 2026». Основной точкой притяжения местных жителей и гостей города вновь стал Лыбедский бульвар. С 13 декабря там провели десятки мероприятий для детей и взрослых: фестивали «Зима рассказывает сказки», «Звезда Рождества», «Новогодняя волна», «Мир в ожидании чудес», «Новогодняя романтика», «Палитра Нового года» и другие.

В день торжественного закрытия, 7 января, на ключевой точке торжеств вновь собралось много людей. Их в этот зимний день не испугал даже дождь, которым решила удивить природа. В 17:30 началась основная праздничная программа. На сцену вышли губернатор Рязанской области Павел Малков и главный новогодний волшебник Дед Мороз.

Глава региона поздравил присутствующих с наступившим Новым годом и Рождеством, а также пожелал всем «тепла, света, энергии и всего самого лучшего». Дед Мороз в свою очередь попросил губернатора исполнить его желание. Сказочный волшебник захотел взять интервью у «капитана нашей команды», Павла Малкова. Сначала Дед Мороз спросил, на скольких мероприятиях «Новогодней столицы» успел побывать губернатор.

«Я сам побывал на множестве мероприятий, но хочу сказать, что больше всего мне запомнились те, на которых мы были вместе. Мы с тобой прогулялись и здесь, по Лыбедскому бульвару, были в Кремлевском сквере, на ВДНХ и еще в множестве замечательных мест», — рассказал Павел Малков.

На сцене вспомнили, как прошел месяц в новогодней столице России. На экране показали моменты разных дней прошедших недель, в том числе кадры с церемонии открытия, некоторых фестивалей и концертов. Губернатор также рассказал, что ему понравилось больше всего.

По словам Малкова, во время совместных прогулок Деда Мороза всегда все узнавали, а политика — даже не замечали.

Глава региона пошутил, что даже на сцене написали «губернатор» специально, чтобы люди узнали. Павел Малков тоже задал вопрос Деду Морозу. Он отметил, что волшебник получил множество писем от детей, и поинтересовался, какие из обращений ему больше всего запомнились.

«Пожелания добра, мира в семье, в доме, но вам честно скажу, я посчитал приблизительно, сколько писем получил. Их на 31 декабря было около семисот. Но еще было более тысячи телефонных звонков от детей с ограниченными возможностями. Если ребенок не мог попасть на новогоднее представление, то звонил мне или Снегурочке и рассказывал стихи, отгадывал загадки. Мне это было очень приятно», — ответил Дед Мороз.

Он также вспомнил, что Рязань уже была новогодней столицей в 2020 году. Дед Мороз предложил губернатору, обращая внимание на данную закономерность, завести новую традицию. Суть ее заключается в том, чтобы делать Рязань столицей праздника каждые пять лет. Павел Малков поблагодарил волшебника за такое пожелание, но отметил, что эстафета теперь переходит следующему городу. Кроме того, глава региона снова пригласил Деда Мороза в Рязань, если ему тут понравилось.

Павел Малков уточнил, что в следующем году, несмотря на отсутствие статуса новогодней столицы, в нашем городе будут проводиться разные праздничные мероприятия, которые станут только лучше и интереснее.

«Уже сейчас появилась масса новых идей, пока не будем их раскрывать, но обязательно реализуем уже в следующем году. Надеемся, что это действительно станет традицией и снова пригласим тебя на „Новогоднюю столицу“», — сообщил Деду Морозу губернатор.

После на главной сцене представили программу «По страницам Новогодней столицы», а позже провели торжественную церемонию передачи снежинки. Зрителям показали свои выступления рязанские творческие коллективы.

Стоит отметить, что на фоне в это время показывали либо живописные пейзажи нашего региона, либо информацию об известных жителях области, среди которых специалист в области ракетостроения Владимир Уткин, ученый и конструктор Алексей Уткин, летчики-космонавты Владимир Аксенов и Владимир Комаров, композитор и художественный руководитель народного хора Евгений Попов, военный дирижер Василий Агапкин и другие.

Кроме того, в рамках торжественного закрытия к зрителям вышла и Снежанушка. Она рассказала, что в Рязани прочитала уникальные книги, попробовала новые вкусы, встретила талантливых людей, которые были добры и приветливы. Однако Снежушка сообщила, что ей пора покидать наш город, но в подарок оставляет путешествие в мир ее воспоминаний о Рязани. Снежанушка напоследок исполнила песню «Прекрасное далеко» и ушла.

В число приглашенных в Рязань артистов вошел ансамбль песни и танца «Русский север» из Вологды. Именно этот город станет центром новогодних праздников в следующем году. Не забыли и про предыдущую новогоднюю столицу — Киров. И Вологде, и Кирову в Рязани поаплодировали и передали привет.

После выступлений всех творческих коллективов состоялась торжественная церемония передачи снежинки. В ней приняли участие глава Рязани Татьяна Панфилова, мэр Борис Ясинский и глава администрации Вологды Сергей Жестянников. С помощью Снегурочки снежинка, появившаяся благодаря художницам Ирине Риффель и Екатерине Сигаревой, перешла из рук Татьяны Панфиловой к Сергею Жестянникову.

«Мне очень приятно находиться на этой сцене. У меня было буквально несколько минут, чтобы пройтись, посмотреть. Очень красивый город. Вы по-настоящему новогодняя столица — 2026. А замечательную снежинку мы будем хранить и, обещаю создать такой же праздник для всех нас», — отметил мэр Вологды.

А в 19 часов стартовал концерт хедлайнера. Перед рязанцами и туристами выступила группа «Градусы». Музыканты исполнили свои главные хиты, среди которых «Грязные стекла», «Градус 100», «Хочется», «Даже если я пить не буду», «Режиссер» и «Голая».