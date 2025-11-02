Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 80.00 / 81.40 16/11 07:00
Нал. EUR 93.50 / 96.50 16/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 243
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 956
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 098
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 599
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Адвокат заявил, что Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС
Соответствующая информация опубликована в постановлении Мосгорсуда апелляционной инстанции. Заседание прошло еще 15 октября. Защита Любимова просила отпустить его под домашний арест. В апелляции просили учесть, что обвиняемый «имеет постоянное место жительства в Москве, включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу». Постановление Басманного райсуда оставили без изменений. Любимову продлили срок содержания под стражей.

Адвокат заявил, что экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций Евросоюза. Соответствующая информация опубликована в постановлении Мосгорсуда апелляционной инстанции.

Заседание прошло 15 октября. Защита Любимова просила отпустить его под домашний арест.

В апелляции просили учесть, что обвиняемый «имеет постоянное место жительства в Москве, включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу».

Постановление Басманного райсуда оставили без изменений. Любимову продлили срок содержания под стражей.

Напомним, в санкционный список Евросоюза он попал в 2022 году.

Все новости о задержании экс-губернатора Рязанской области можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.