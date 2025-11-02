Адвокат заявил, что Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС

Адвокат заявил, что экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций Евросоюза. Соответствующая информация опубликована в постановлении Мосгорсуда апелляционной инстанции.
Заседание прошло 15 октября. Защита Любимова просила отпустить его под домашний арест.
В апелляции просили учесть, что обвиняемый «имеет постоянное место жительства в Москве, включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу».
Постановление Басманного райсуда оставили без изменений. Любимову продлили срок содержания под стражей.
Напомним, в санкционный список Евросоюза он попал в 2022 году.
