Адвокат заявил, что Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС

Соответствующая информация опубликована в постановлении Мосгорсуда апелляционной инстанции. Заседание прошло еще 15 октября. Защита Любимова просила отпустить его под домашний арест. В апелляции просили учесть, что обвиняемый «имеет постоянное место жительства в Москве, включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу». Постановление Басманного райсуда оставили без изменений. Любимову продлили срок содержания под стражей.

Адвокат заявил, что экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций Евросоюза. Соответствующая информация опубликована в постановлении Мосгорсуда апелляционной инстанции.

Заседание прошло 15 октября. Защита Любимова просила отпустить его под домашний арест.

В апелляции просили учесть, что обвиняемый «имеет постоянное место жительства в Москве, включен в санкционный список Евросоюза, в связи с чем не может скрыться, добровольно сложил полномочия сенатора и отказался от неприкосновенности, его паспорт изъят органом следствия, поэтому он не может выехать за границу».

Постановление Басманного райсуда оставили без изменений. Любимову продлили срок содержания под стражей.

Напомним, в санкционный список Евросоюза он попал в 2022 году.

Все новости о задержании экс-губернатора Рязанской области можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.