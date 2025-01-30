Мэр Виталий Артемов: 2026 год Рязань начнет с новым Генпланом

Информация прозвучала на заседании гордумы, когда Артемов представлял нового главного архитектора Михаила Наумова.

Мэр Виталий Артемов заявил, что 2026 год Рязань начнет с обновленным Генпланом и правилами землепользования и застройки. Информация прозвучала на заседании гордумы, когда Артемов представлял нового главного архитектора Михаила Наумова.

«У Наумова есть большой опыт по созданию Генерального плана в Крыму, надеюсь тот опыт который приобретен, поможет В Рязани», — отметил мэр.

Он добавил, что у мужчины профильное архитектурное образование.

Кроме того, Виталий Артемов представил коллегам нового заместителя главы администрации по городскому хозяйству Олега Самсонова.

Напомним, в Рязани хотят уменьшить границы исторической части города.

На разработку генплана и правил землепользования и застройки потратят 22,4 миллиона.

Наумова назначили на должность после увольнения из-за скандала с корпоративом администрации Алексея Крутова.

Мужчина окончил Московский архитектурный институт, работал в различных бюро Москвы и Московской области, в администрациях города Жуковский, Раменского городского округа, а также в правительстве Севастополя, в главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры.