В Рязани назначили нового главного архитектора

Должность главного архитектора города занял Михаил Наумов.

В Рязани назначили нового главного архитектора. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Должность главного архитектора города занял Михаил Наумов. Мужчина окончил Московский архитектурный институт, работал в различных бюро Москвы и Московской области, в администрациях города Жуковский, Раменского городского округа, а также в правительстве Севастополя, в главном архитектурно-планировочном управлении Москомархитектуры.

«Рассчитываю, что под руководством Михаила Наумова управление градостроительства и архитектуры сделает акцент на разработке комплексных решений с учетом исторических особенностей и имеющегося градостроительного потенциала нашего города», — отметил Артемов.

Ранее должность главного архитектора Рязани занимал Алексей Крутов. Он покинул свой пост после скандала с корпоративом администрации.