Олег Самсонов назначен врио заммэра Рязани

Самсонов будет курировать вопросы городского хозяйства.

Олег Самсонов назначен врио заммэра Рязани. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.

Самсонов будет курировать вопросы городского хозяйства.

Мужчина закончил радиотехнический университет, работал в сфере энергетики — в «Рязаньэнерго» и РГРЭС. В последнее время трудился в Россетях Московской области.

«Он знает коммунальную инфраструктуру города, не только видит проблемы, но и понимает, как их решить. Уверен, что он достойно справится со всеми поставленными задачами», — написал Артемов.