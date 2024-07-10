В Рязани на разработку генплана потратят на 17,5 миллионов меньше, чем планировалось

До 10 ноября 2025 года подрядчик представит новые документы.

В Рязани на разработку генплана и правил землепользования и застройки потратят на 17 миллионов 527 тысяч рублей меньше, чем планировалось. Сумму 22,4 миллиона вместо 40 предложил московский подрядчик «Мирпроект».

Как написано в документах на госзакупках, в конкурсе приняли участие семь организаций.

До 2 декабря подрядчик проведет сбор, обработку и анализ данных и до 10 ноября 2025 года разработает новые документы.

Также в контракте отметили, что для контроля за исполнением работ могут привлекать управление градостроительства и архитектуры.

Напомним, в июне стало известно, что планировалось разработать новый генплан за 40 миллионов рублей.