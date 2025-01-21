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Еще два чиновника, замеченные на корпоративе в Рязани, написали заявления
Заявления без дат написали главный городской архитектор Алексей Крутов и Сергей Клепиков, начальник управления капстроительства мэрии Рязани.

Еще два чиновника, замеченные на корпоративе 26 декабря в ресторане «Гринвич» в Солотче, написали заявления об увольнении на имя мэра Рязани Виталия Артемова. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань» 21 января со ссылкой на анонимные источники в горадминистрации.

Как указано в публикации, заявления без дат написали главный городской архитектор Алексей Крутов и Сергей Клепиков, начальник управления капстроительства мэрии Рязани.

Уточняется, что даты проставят после окончания служебной проверки.

Напомним, мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на новогодний корпоратив.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Рязани управления архитектуры, капстроительства, земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации провели «дорогостоящий корпоратив в шикарном ресторане».

В публикации было сказано, что организовал мероприятие начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Корпоратив провели 26 декабря 2024 года в ресторане «Гринвич».

20 января 2025 года стало известно, что Евгений Кириченко написал заявление о сложении своих полномочий. В пресс-службе мэрии уточняли, что чиновника отстранили.