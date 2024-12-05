В Рязани хотят уменьшить границы исторической части города

В документе предлагается скорректировать границы исторического поселения в квартале в границах улиц Свободы, Грибоедова, Есенина и Окского проезда.

В Рязани хотят уменьшить границы исторического поселения. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства.

Отмечается, что границу территорий уменьшат с 530 га до 522 га. В документе предлагается скорректировать границы исторического поселения в квартале в границах улиц Свободы, Грибоедова, Есенина и Окского проезда.

Изменения планируют ввести из-за отсутствия потенциального влияния на предмет охраны, отсутствия объектов культурного наследия и исторически-ценных градоформирующих объектов.

В документе есть информация, что проект разработали на основании проектной документации, подготовленной ГАУ Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия нижегородской области».