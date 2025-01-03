Новости Рязани за 3 января 2025 год

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 4-5 января

Гонка чемпионов, новогодние спектакли, концерты Биртман, SOPRANO Турецкого и другие мероприятия в нашей афише

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. 4 и 5 января на биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет «Гонка чемпионов». 40 лучших лыжников и биатлонистов России и Республики Беларусь вступят в борьбу за медали. В театре на Соборной покажут спектакль «Женщина мечты», в театре драмы — комедию «Джек», а во дворце молодежи пройдет новогодний спектакль «Снежный путь к Новому году». В клубе Deep пройдет новогодний концерт группы «Биртман», на сцене филармонии выступит группа SOPRANO Турецкого, а в арт-клубе «Площадка» состоится концерт группы Звонтья. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Губерниев оценил уборку улиц от гололеда в Рязани

По словам Губерниева, он 3 января прибыл в Рязань. Комментатор вышел на пробежку и начал оценивать уборку дорог от снега и гололеда.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил уборку улиц от гололеда в Рязани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам Губерниева, он 3 января прибыл в Рязань. Комментатор вышел на пробежку и начал оценивать уборку дорог от снега и гололеда. «Снег растаял. Небесная канцелярия мэрии Рязани сильно помогла. В этом смысле очень все неплохо, но есть дворы, где дюже скользко. Поэтому тот самый случай, когда на природу надейся, представитель мэрии Рязани, но сам не плошай. Это важно. Поэтому инспектируем, друзья!» — сказал Дмитрий Губерниев. Ранее он сообщил, что приедет в Рязань и будет комментировать «Гонку Чемпионов». На территории рязанского БК «Алмаз» соберутся лыжники и биатлонисты. Видео: Telegram-канал Дмитрия Губерниева

Пропавшего месяц назад в Рязанской области мужчину нашли мертвым

Местонахождение мужчины не было известно с 25 ноября 2024 года. В четверг, 2 января, стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Пропавшего месяц назад в Рязанской области мужчину нашли мертвым. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте». Местонахождение жителя Новомичуринска не было известно с 25 ноября 2024 года. В четверг, 2 января, появилась информация, что мужчину нашли мертвым. Подробности поисков не разглашаются.

Спустя месяц в Москве нашли пропавшего африканца из Рязанской области

34-летний новомичуринец, пропавший в начале декабря в Москве, найден.

34-летний новомичуринец, пропавший в начале декабря в Москве, найден живым, сообщил 3 января ИД «Пресса». Как указано в публикации, 31 декабря двоюродной сестре пропавшего об этом рассказала полиция. «Мне сказали, что Яна нашли. Он жив, но в тяжелом состоянии. Он в реанимации, и лечащий врач разрешила его навестить», — сообщила сестра мужчины. Отмечается, что Яну, как лежачему больному, нужны пеленки, салфетки, памперсы. Его сестра просит о финансовой помощи. Напомним, мужчина пропал 2 декабря 2024 года.

Росгвардейцы задержали в Рязанской области подозреваемую в краже

На пульт поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов торговли в селе Дядьково. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестная женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные товары — брюки и наушники на сумму более восьми тысяч рублей.

В Рязанской области задержали женщину, подозреваемую в краже одежды и наушников. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии 3 января. На пульт поступил сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов торговли в селе Дядьково. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестная женщина пыталась вынести из магазина неоплаченные товары — брюки и наушники на сумму более восьми тысяч рублей. Росгвардейцы задержали 23-летнюю местную жительницу. Ранее она была судима за кражу и незаконный оборот наркотиков. Задержанную передали сотрудникам полиции для разбирательств. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области

Опубликован прогноз погоды на 4 января в Рязанской области

В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днем временами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти, 5-10 м/с.

Опубликован прогноз погоды на субботу, 4 января, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС. В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем временами ожидается небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер южной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8, -3°С, днем — -5, 0 °C.

В Рязани пропала 17-летняя девушка

Ее местонахождение неизвестно с 1 января 2025 года.

В Рязани пропала 17-летняя девушка. Об этом 3 января сообщили в группе ПСО «Мещера». Местонахождение девушки неизвестно с 1 января 2025 года. Приметы: рост — 160-174 см, телосложение — среднее, глаза — карие, волосы — черные, на шее сзади — бабочка [предположительно, татуировка]. Одежда: розовая куртка, кофта, белые джинсы, черные кроссовки. Любую информацию о пропавшей просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71 ; 51-21-71; 112. Позже стало известно, что девушку нашли.

Около подъезда в Рязанской области нашли труп женщины

Труп обнаружили в пятницу, 3 января, в Шилове.

В пятницу, 3 января, в поселке Шилово Рязанской области нашли труп женщины. Об этом сообщило издание «МК в Рязани». Труп женщины 1989 года рождения обнаружили около подъезда жилого дома по улице Рязанской. Как указано в публикации, при первичном осмотре признаков насильственной смерти на теле местной жительницы не нашли. Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин случившегося.

Московский суд обязал «Яндекс» удалить с карт снимки рязанского нефтезавода

Согласно документации, в 2024 году завод четыре раза атаковали украинские БПЛА, из-за чего пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами».

Хамовнический суд Москвы по иску прокуратуры обязал сервис «Яндекс Карты» удалить спутниковые снимки, обозначения цехов, площадок с цистернами и других структурных элементов Рязанского нефтезавода. Соответствующая информация размещена в картотеке дела. Прокуратура обратилась в суд после того, как «Яндекс» не отреагировал на запрос на удаление этой информации. Согласно документации, в 2024 году завод четыре раза атаковали украинские БПЛА, из-за чего пострадала инфраструктура завода и его сотрудники, а доступ к изображениям делает предприятие «максимально уязвимым для средств поражения вражескими силами». «Яндекс» обязан в течение месяца со дня вступления решения в силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтезавода. Решение может быть обжаловано. Фото: Михаил Дейнекин, «Яндекс Карты»

В Рязани сделают сквозной проход от ВДНХ до речного порта через Сад Юннатов

Благоустройство проведут за счет меценатов. Эта дорога позволит проложить еще один маршрут от ВДНХ до будущей набережной.

В Рязани сделают сквозной проход от ВДНХ к речному порту через Сад Юннатов. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в интервью для спецпроекта «Итоги года 2024». "В 2025 году планируем благоустройство Cада юннатов. При этом обязательно сохраним его как организацию. Сам сад облагородим и проложим дорогу в сторону речного порта, она пройдет вокруг забора. Дети по-прежнему будут заниматься на закрытой территории", — отметил политик. По его словам, благоустройство проведут за счет меценатов. Эта дорога позволит проложить еще один маршрут от ВДНХ до будущей набережной. Интервью целиком читайте в спецпроекте «Итоги года 2024». Напомним, часть территории Рязанской ВДНХ открылась после реконструкции. Сообщалось, что далее запланировано восстановление и развитие территорий Дома юннатов с садом. Полностью завершить работы планировали в 2025 году.

Артемов пригрозил увольнением сотрудникам мэрии за поход на корпоратив

Ранее в СМИ появилась информация, что в Рязани управление архитектуры и еще два управления горадминистрации провели дорогостоящий корпоратив «в шикарном ресторане».

Мэр Рязани Виталий Артемов пригрозил увольнением сотрудникам горадминистрации за поход на новогодний корпоратив. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Сегодня [3 января] в СМИ появилась информация об участии трех управлений администрации в дорогостоящем корпоративе в ресторане. Провели служебную проверку. Указанные факты подтвердились», — говорится в сообщении. По словам Артемова, сотрудникам горадминистрации рекомендовали не проводить корпоративы, однако некоторые управления проигнорировали требование. «В условиях проведения специальной военной операции считаю такое поведение недопустимым. К участникам и организаторам мероприятия будут применены соответствующие меры, вплоть до увольнения», — заключил мэр города. Имен сотрудников Виталий Артемов не назвал. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (признан иноагентом в РФ) сообщил, что в Рязани управления архитектуры, капстроительства, земельных ресурсов и имущественных отношений горадминистрации провели «дорогостоящий корпоратив в шикарном ресторане». В публикации было сказано, что организовал мероприятие начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Евгений Кириченко. Корпоратив провели 26 декабря 2024 года в ресторане «Гринвич». Канал подсчитал, что стоимость мероприятия составила 640-800 тысяч рублей. Как указано в посте, Кириченко предупредил участников вечеринки, что снимать нельзя, но кадры опубликовала в соцсетях ведущая вечера. Позже их удалили. Видео можно посмотреть по ссылке.

Стало известно, кто погиб в серьезном ДТП в Рязанском районе

ДТП произошло 3 января примерно в 10:20 на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе.

Стало известно, кто погиб в серьезном ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в своем Telegram-канале. ДТП произошло 3 января примерно в 10:20 на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов в Рязанском районе. По предварительным данным региональной ГАИ, 38-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Джили Тугелла», выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро», под управлением 34-летней жительницы Белгородской области. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое детей и мужчина из того же автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, медицинская помощь потребовалась водителю «Джили» и его трем несовершеннолетним пассажирам. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, ДТП произошло в пятницу, 3 января, около поселка Искры в Рязанском районе. Появилось видео с места происшествия. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Минобороны сообщило о ситуации в Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 3 января. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла до 225 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили два бронетранспортера ВСУ, три боевые бронемашины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

На трассе М-5 в Рязанской области произошло массовое ДТП

ДТП произошло в пятницу, 3 января