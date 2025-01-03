Губерниев анонсировал поездку в Рязань и обратился к жителям

Он приедет 3 января.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что 3 января приедет в Рязань. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером [3 января] приеду в Рязань и пойду пешком по тротуарам!!! Жители и гости Рязани, как обстановка??? Мэрия справляется??? Скользко на улицах???» — написал Губерниев.

Он добавил, что 4 января в Рязани начнется Гонка Чемпионов (6+). На стадионе «Алмаз» соберутся лыжники и биатлонисты. Губерниев будет комментировать соревнования.

Напомним, в 2022 году он возмутился уборкой снега в центре Рязани. Власти ответили на недовольство.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Губерниева