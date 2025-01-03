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В ДТП в Рязанском районе есть погибшие и пострадавшие
Напомним, ДТП произошло около поселка Искра в Рязанском районе. Столкнулись две легковушки. Есть погибшие и пострадавшие

В ДТП в Рязанском районе есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП произошло днем в пятницу, 3 января, на 23 километре автодороги Рязань — Ряжск около поселка Искра. Столкнулись две легковушки.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние дети, которые госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Установление обстоятельств аварии находятся на контроле надзорного органа.

На место происшествия выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов.

Напомним, ДТП произошло около поселка Искра в Рязанском районе. Появилось видео с места происшествия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области