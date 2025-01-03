В ДТП в Рязанском районе есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
ДТП произошло днем в пятницу, 3 января, на 23 километре автодороги Рязань — Ряжск около поселка Искра. Столкнулись две легковушки.
«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, в том числе несовершеннолетние дети, которые госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданева возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Установление обстоятельств аварии находятся на контроле надзорного органа.
На место происшествия выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов.
Напомним, ДТП произошло около поселка Искра в Рязанском районе. Появилось видео с места происшествия.
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области