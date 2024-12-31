Африканец из Рязанской области пропал в Москве

Африканец из Рязанской области пропал в Москве. Об этом пишет ИД «Пресса» 31 декабря.

28 декабря в Новомичуринске сестра 34-летнего Яна Сивцова написала заявление в полицию о пропаже своего брата, который переехал в Москву.

Мужчина перестал выходить на связь со 2 декабря, а в соцсетях был 17 декабря. Его родной отец из Анголы, мать умерла два года назад, поэтому он жил в одной квартире с отчимом.

Отмечается, что отношения с сожителем матери не складывались, а в начале декабря Сивцова увезли в реанимацию.

«Мы обращались в различные лечебные заведения Москвы, но это ни к чему не привело», — заявила сестра пропавшего.

Отмечается, что в Новомичуринске Сивцова хорошо знают, у пропавшего двое детей.