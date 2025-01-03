В Рязанском районе произошло серьезное ДТП

ДТП произошло около поселка Искра. Столкнулись два автомобиля. Около одной из машин лежит тело.

В Рязанском районе 3 января произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло около поселка Искра Рязанского района. Столкнулись два автомобиля. Они получили серьезные механические повреждения.

На кадрах видно, что около одной из машин лежит человек. Информации о его состоянии нет.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и врачи.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.

Позже появились новые кадры с места.