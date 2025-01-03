Опубликовано новое видео с места серьезного ДТП в Рязанском районе

ДТП произошло в пятницу, 3 января, около поселка Искры Рязанского района. Столкнулись две легковушки. Они получили серьезные механические повреждения. Есть погибшие

Опубликованы новые кадры с места серьезного ДТП в Рязанском районе. Их разместили в соцсетях.

ДТП произошло в пятницу, 3 января, около поселка Искры Рязанского района. Столкнулись две легковушки. Они получили серьезные механические повреждения.

На опубликованных кадрах видно, что на дороге лежат два тела. Информации об их состоянии не поступало.

Ранее стало известно, что на месте происшествия работали полицейские, спасатели и врачи. Очевидцы сообщали об одном пострадавшем.