Часть территории Рязанской ВДНХ открылась после реконструкции

Открытие части территории Рязанской ВДНХ после ремонта в рамках второго этапа благоустройства площадки состоялось 19 октября. Именно в этот день в 1955 году завершилось строительство всего выставочного ансамбля.

Открытие части территории Рязанской ВДНХ после ремонта в рамках второго этапа благоустройства площадки состоялось 19 октября. Именно в этот день в 1955 году завершили строительство всего выставочного ансамбля. Об этом сообщили в Telegram-канале пространства.

В рамках финального этапа благоустройства выполнено мощение, озеленение территории площадью около 1 га. Там появились две детские игровые и прогулочная зоны с малыми архитектурными формами, а также парк скульптур.

Как указано в посте, далее запланировано восстановление и развитие территорий Дома юннатов с садом. Полностью завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее сообщалось, что найденные на берегу Оки останки скульптур начали устанавливать на Рязанской ВДНХ.

Фото: Telegram-канал «Рязанская ВДНХ»