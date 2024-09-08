Жители Солотчи записали видеообращение к Бастрыкину

Жители попросили Бастрыкина сохранить Грачиную рощу. Они уверены, что территорию отдали бизнесмену незаконно. По словам жителей, Грачиная роща была выведена из состава Рязанского лесничества в нарушение норм.

Жители Солотчи записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщила «Рязанская Областная газета» в своей группе во «ВКонтакте».

Жители попросили Бастрыкина сохранить Грачиную рощу. Они уверены, что территорию отдали бизнесмену незаконно. По словам жителей, Грачиная роща была выведена из состава Рязанского лесничества в нарушение норм.

Ранее инвестор установил баннер со схемой проекта. Публичные слушания по строительству не проводились.

Предполагается, что глэмпинг появится на территории между парк-отелем «Паустовский» и «Лесным бункером». Отмечалось, что участок площадью 27 624 квадратных метров расположен в зоне городских лесов и в границах достопримечательного места «Есенинская Русь».

Инвестор в свою очередь пообещал сохранить «уникальную природу мещерского края». В правительстве прокомментировали строительство объекта.

Позже в Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга.