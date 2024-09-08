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Бастрыкин поручил завести дело после обращения защитников Грачиной рощи
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения защитников Грачиной рощи. Об этом сообщили в Telegram-канале «Информационный центр СК».

Отмечается, что в интернете разместили видеообращение жителей поселка Солотчи города Рязани к Бастрыкину. Они заявили, что не согласны с планируемой застройкой Грачиной рощи.

По данным информационного центра, в феврале 2024 года участок, расположенный в границах объекта культурного наследия «Есенинская Русь» и государственного природного заказника «Солотчинский парк», передали в аренду для строительства коммерческих объектов с нарушением действующего порядка.

«Местные жители опасаются, что при проведении работ будет вырублена древняя посадка. Кроме того, при установке забора по периметру стройплощадки будет перекрыта прямая дорога до больницы, детского сада и других социально значимых объектов. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, жители Солотчи записали видеообращение к Бастрыкину. Они попросили его помочь сохранить Грачиную рощу.