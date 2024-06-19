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В правительстве прокомментировали строительство глэмпинга в Солотче
По словам чиновника, главная задача нового проекта — благоустройство территории и сохранение природного ландшафта. Появление глэмпинга не предусматривает вырубку и какое-либо повреждение деревьев.

Председатель комитета по туризму Дмитрий Нефедов рассказал РЗН. Инфо, что в июне 2022 года между правительством Рязанской области и ООО «Золотой Оазис» было заключено соглашение по развитию гостиничного комплекса с общественной парковой территорией, туристическим центром и досуговыми зонами в Солотче.

Он подчеркнул, что ранее инвестором уже был создан гостиничный комплекс «Парк-отель «Паустовский» на 43 номера, конференц-залом на 50 мест и бизнес-центром.

По словам чиновника, главная задача нового проекта — благоустройство территории и сохранение природного ландшафта. Появление глэмпинга не предусматривает вырубку и какое-либо повреждение деревьев.

«Доступ для граждан будет свободный и бесплатный. Инвестор при этом обязуется оказывать содействие муниципальным и региональным органам власти в организации и проведении событийных и иных социально значимых мероприятий. На любимой территории рязанцев будет красиво, чисто и безопасно», — заявил Нефедов.

Он отметил, что в рамках проекта планируется создание порядка 80 рабочих мест, ориентировочный объем инвестиций — более 150 млн рублей.

Напомним, в Солотче на участке леса появится гостиничный комплекс. Инвестор опубликовал его проект и пообещал сохранить «уникальную природу мещерского края». 19 июня в Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга.