В Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга

Рязанцы считают, что работы незаконны.

В Солотче прошел сход жителей против строительства глэмпинга около парк-отеля «Паустовский». Рязанцы собрались около предполагаемой стройки в среду, 19 июня.

Жители заявили, что местная администрация их не услышала, прокуратура ответила, что капитальных строений не предусмотрено. Однако рязанцы считают, что работы незаконны. На сходе прозвучало предложение провести экологическую экспертизу, поскольку жителей не знакомили с проектом.

Напомним, ранее инвестор установил баннер со схемой проекта. Публичные слушания по строительству не проводились.

Предполагается, что глэмпинг появится на территории между парк-отелем «Паустовский» и «Лесным бункером». Отмечалось, что участок площадью 27 624 квадратных метров расположен в зоне городских лесов и в границах достопримечательного места «Есенинская Русь».

Инвестор в свою очередь пообещал сохранить «уникальную природу мещерского края». Позже в правительстве прокомментировали строительство глэмпинга в Солотче.