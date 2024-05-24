Инвестор гостиничного комплекса в Солотче заверил, что сохранит «уникальную природу» поселка

Парк-отель опубликовал схему проекта.

Парк-отель «Паустовский» опубликовал схему проекта гостиничного комплекса в Солотче. Изображения появились в группе отеля.

Уточняется, что проект появится на территории парковой зоны, окружающей комплекс. Его организатором, помимо парк-отеля, является правительство региона.

Для гостей выстроят детские и спортивные площадки, живописные освещенные дорожки в лесу, места для отдыха, арт-зоны, сцену, а также зоны кемпинга и глэмпинга. Также будут созданы парковочные места и «объекты для отдыха и оздоровления».

«Будем развивать парк, сохраняя уникальную природу мещерского края», — указано в публикации. При этом стоит отметить, что под публикацией со схемой проекта администраторы группы отключили комментарии.

Ранее кадры со схемой проекта публиковали в соцсетях.